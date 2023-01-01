Повні години читання за лічені хвилини. Легко знаходьте текст у всіх своїх документах і без зусиль упорядковуйте свої знахідки. Lateral — це нове універсальне рішення для тих, кому потрібно читати та переглядати документи в 10 разів швидше.

Вебсайт: lateral.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lateral». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.