WebCatalog
Langbox

Langbox

langbox.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Langbox» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Кращий спосіб вивчення мов.

Вебсайт: langbox.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Langbox». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

LinGo Play

LinGo Play

lingo-play.com

EWA

EWA

appewa.com

Chatterbug

Chatterbug

chatterbug.com

italki

italki

italki.com

Vocala

Vocala

vocala.app

LingoDeer

LingoDeer

lingodeer.com

LingQ

LingQ

lingq.com

Github Education

Github Education

education.github.com

Centum Academy

Centum Academy

centum.learnyst.com

HiTutor

HiTutor

hitutor.am

Justlearn

Justlearn

justlearn.com

Trailhead

Trailhead

trailhead.salesforce.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності