WebCatalog
Kleap

Kleap

kleap.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kleap» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Уявіть, якби IA міг створити будь-який веб-сайт або сторінку за лічені секунди? Зустрічайте Kleap, розробника веб-сайтів зі штучним інтелектом, який перетворює вашу уяву на унікальні веб-сайти за лічені секунди. просто. Продуктивність. Елегантний. Портативний.

Вебсайт: kleap.co

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