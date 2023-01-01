Забезпечте чудовий досвід клієнтів у масштабі. Провідні світові компанії використовують платформу управління якістю обслуговування клієнтів Klaus для ефективного процесу контролю якості, навчання агентів і підвищення рівня утримання клієнтів.

Вебсайт: klausapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Klaus». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.