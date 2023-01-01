Люди, найближчі до проблеми, знають, як її найкраще вирішити. Тож ми надали бізнес-лідерам можливості за допомогою Kissflow – цифрової платформи робочого місця №1, якою користуються понад 10 000 клієнтів у 160 країнах. Зробіть свою цифрову трансформацію розумною та простою!

Вебсайт: kissflow.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kissflow». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.