Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kiosk» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Engage your customers on the app they use the most. Use Kiosk to leverage WhatsApp at scale, build meaningful relationships with clients and grow your business.

Вебсайт: kiosk.so

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