Платформа університетського центру кар’єри №1 в Азії Розгорніть ефективну універсальну кар’єрну платформу для ваших студентів. Наша платформа надає повні функції, включаючи конструктор резюме, портали вакансій, набір інструментів віртуальної ярмарки вакансій і дослідження випускників.

Вебсайт: kinobi.asia

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kinobi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.