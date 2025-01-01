Альтернативи - Kenjo

Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
Zoho People
zoho.com
Zoho People - платформа для управління персоналом, що включає управління відвідуваністю, відпустками, продуктивністю та навчанням. Доступна на мобільних пристроях.
Clockify
clockify.me
Clockify – безкоштовний трекер часу для команд, що дозволяє відслідковувати продуктивність та робочі години проектів у різних сферах.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
ADP
adp.com
Додаток ADP забезпечує управління HR, оплатою праці, відстеженням часу та пільгами, пропонуючи легкий доступ до інформації про працівників.
Zoho Connect
zoho.com
Zoho Connect - це програмне забезпечення для командної співпраці, яке покращує спілкування, організовує команди та дозволяє ефективно працювати разом.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase - це додаток для управління годинними командами, що пропонує планування графіків, відстеження часу та управління оплатою праці для малого бізнесу.
Insightful
insightful.io
Insightful - це програмне забезпечення для аналітики робочої сили, яке допомагає стежити за продуктивністю працівників і управляти командами.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.
When I Work
wheniwork.com
When I Work - це додаток для планування робочого часу, що дозволяє керувати змінами, відстежувати відвідуваність та спілкуватися з працівниками.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.
Sling
getsling.com
Sling – це програмне забезпечення для планування графіків, обліку часу та комунікації в компаніях з змінною роботою.
Deputy
deputy.com
Заступник - це додаток для управління робочою силою, що спрощує планування, облік робочого часу та комунікацію з працівниками.
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social - платформа для управління соціальними медіа, яка дозволяє публікувати, аналітичні дані, керувати взаємодією з клієнтами та ефективно планувати контент.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.
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