Альтернативи - Kenjo

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управління персоналом, що включає управління відвідуваністю, відпустками, продуктивністю та навчанням. Доступна на мобільних пристроях.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify – безкоштовний трекер часу для команд, що дозволяє відслідковувати продуктивність та робочі години проектів у різних сферах.

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

ADP

ADP

adp.com

Додаток ADP забезпечує управління HR, оплатою праці, відстеженням часу та пільгами, пропонуючи легкий доступ до інформації про працівників.

Zoho Connect

Zoho Connect

zoho.com

Zoho Connect - це програмне забезпечення для командної співпраці, яке покращує спілкування, організовує команди та дозволяє ефективно працювати разом.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase - це додаток для управління годинними командами, що пропонує планування графіків, відстеження часу та управління оплатою праці для малого бізнесу.

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful - це програмне забезпечення для аналітики робочої сили, яке допомагає стежити за продуктивністю працівників і управляти командами.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Work - це додаток для планування робочого часу, що дозволяє керувати змінами, відстежувати відвідуваність та спілкуватися з працівниками.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.

Sling

Sling

getsling.com

Sling – це програмне забезпечення для планування графіків, обліку часу та комунікації в компаніях з змінною роботою.

Deputy

Deputy

deputy.com

Заступник - це додаток для управління робочою силою, що спрощує планування, облік робочого часу та комунікацію з працівниками.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social - платформа для управління соціальними медіа, яка дозволяє публікувати, аналітичні дані, керувати взаємодією з клієнтами та ефективно планувати контент.

Paychex

Paychex

paychex.com

Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.

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