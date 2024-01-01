KamTape — це спільнота для обміну відео, яка повертає вам те, що вам подобалося в YouTube у 2000-х роках. Ви можете переглядати та ділитися оригінальними відео по всьому світу через веб-інтерфейс, який працює в більшості відомих браузерів через Javascript або Flash. Кожен може дивитися відео на KamTape.com. Люди можуть побачити розповіді про поточні події з перших вуст, знайти відео про свої хобі та інтереси, а також відкрити для себе дивовижне та незвичайне. Оскільки все більше людей знімають особливі моменти на відео, KamTape дає змогу різноманітним людям в Інтернеті ділитися тим, як виглядає їхній світ, і повертати те, що колись було.

Вебсайт: kamtape.com

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