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JotterPad

JotterPad

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Вебсайт: jotterpad.app

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

JotterPad. Пишіть краще. Від очерету та папірусу до ручки та клавіатури, до наших смартфонів, наш спосіб письма еволюціонував. За допомогою JotterPad ви можете зробити свій процес написання спрощеним, плавним, гнучким і високоперсоналізованим для письменників усіх типів — незалежно від того, чи ви романіст, сценарист, журналіст чи блогер.

Вебсайт: jotterpad.app

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