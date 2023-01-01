Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «JotterPad» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

JotterPad. Пишіть краще. Від очерету та папірусу до ручки та клавіатури, до наших смартфонів, наш спосіб письма еволюціонував. За допомогою JotterPad ви можете зробити свій процес написання спрощеним, плавним, гнучким і високоперсоналізованим для письменників усіх типів — незалежно від того, чи ви романіст, сценарист, журналіст чи блогер.

Вебсайт: jotterpad.app

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