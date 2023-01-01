WebCatalog
Novelist

Novelist

novelist.app

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Novelist» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Романіст - Пишіть свої романи. Все ще шукаєте ідеальну програму для написання свого роману? Романіст може бути ідеальним інструментом для роботи!

Вебсайт: novelist.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Novelist». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

JayDee

JayDee

jaydeeai.com

Libri

Libri

libri7.com

todo mate

todo mate

todomate.net

FlipSetter

FlipSetter

flipsetter.com

tome.

tome.

tomewriting.com

Vollna

Vollna

vollna.com

Writerie

Writerie

app.writerie.com

Reetro

Reetro

reetro.io

Fortelling

Fortelling

fortelling.app

Applai.me

Applai.me

applai.me

Fitzii

Fitzii

fitzii.com

PerfectEssayWriter.ai

PerfectEssayWriter.ai

perfectessaywriter.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності