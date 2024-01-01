Альтернативи - IntelliBoard
Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...
Kittl
kittl.com
Прискоріть ваші робочі процеси за допомогою інструментів дизайну Kittl на базі штучного інтелекту та отримайте миттєвий доступ до маси приголомшливих ілюстрацій, шрифтів, фотографій, значків і текстур.
Genially
genial.ly
Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.
Litmaps
litmaps.com
Пізнавайте науку швидше. Візуальна пошукова навігація, пошук у мережі цитування та синхронізація команд. Найкраща платформа наукових відкриттів.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Grow
grow.com
Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Rose AI
rose.ai
Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Venngage
venngage.com
Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.
Grist
getgrist.com
Світ заслуговує на кращий інструмент, ніж електронні таблиці. Поєднайте гнучкість електронної таблиці з надійністю бази даних, щоб упорядкувати дані по-своєму.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture (iAuditor) Проводити перевірки. Проблеми із захопленням. Керуйте завданнями. Спілкуйтеся чітко. Тренувати робочі групи. Підприємства будь-якого розміру впораються з роботою завдяки SafetyCulture.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — це внутрішній конструктор інструментів без коду. Простий інтерфейс із функцією перетягування дає змогу будь-кому створювати інструменти, необхідні для керування щоденними операціями, як-от відстеження замовлень, вирішення проблем і моніторинг платежів.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
Reportz
reportz.io
Інструмент звітування, створений для економії вашого часу та грошей на трудомістких періодичних звітних завданнях завдяки використанню інтерактивних інформаційних панелей.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data полегшує складні запитання, надаючи дані у вас під рукою. Завдяки візуальному мобільному доступу до даних будь-хто у вашій організації може відповісти на запитання за допомогою даних за лічені секунди.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine – це компанія з автоматизації eDiscovery, яка надає хмарне програмне забезпечення та послуги для спрощення виявлення судових процесів, розслідувань і аудитів.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...
Trevor.io
trevor.io
Є кращий спосіб роботи з даними. Тревор дає змогу всій вашій команді отримувати відповіді з вашої бази даних, навіть якщо вони не знають SQL.
DashThis
dashthis.com
Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!
Plecto
plecto.com
Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.
Vizzlo
vizzlo.com
Огляд і приклади діаграми часової шкали. Ефективне планування та планування проекту з вражаючими часовими рамками лише кількома клацаннями миші. Створюйте високоякісні діаграми, інфографіку та бізнес-візуалізацію безкоштовно за лічені секунди. Створюйте часові шкали, діаграми, карти для презентацій,...
MSIGHTS
msights.com
Трансформація даних, звітування та співпраця, що сприяє ефективності, діям і підзвітності.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — це інструмент аналітики даних, який інтегрується з набором інструментів компанії, щоб забезпечити більше розуміння та ефективність. Наша мета — зробити дані легкодоступними, надавши командам прості інформаційні панелі даних.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — це платформа аналітики даних, яка поєднує фінансові та маркетингові системи, щоб допомогти амбітним компаніям максимізувати потужність своїх даних і швидше розвиватися. Ми надаємо компаніям B2B єдине джерело правди, об’єднуючи дані з провідних систем (бухгалтерський облік, продажі, маркети...
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — це хмарна платформа даних і рішення для звітності для малих і середніх організацій. Ми спеціалізуємося на даних і звітності для організацій охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та спорту.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — це система бізнес-аналітики та звітності, це гнучкий і простий спосіб аналізувати та візуалізувати прогрес вашої компанії. Інструмент бізнес-аналітики, який допомагає зібрати всі дані вашої компанії в одному місці, заощадити час на ручне керування даними, швидше приймати рішення та мотивув...
Yaware
yaware.com
Підвищте продуктивність праці більш ніж на 20%. Ви можете спробувати 14 днів безкоштовно, кредитна картка не потрібна.
Viur
viurdata.com
Viur пропонує простий і швидкий спосіб підключення до баз даних, служб і файлів, дослідження даних, створення показників і ключових показників ефективності та обміну ними з командою. Усе це в хмарному рішенні SaaS, яке може отримати доступ до даних навіть за брандмауером компанії. Щоб підключитися д...
Ottava
ottava.io
Ottava стоїть на передньому краї програмного забезпечення для керування даними, бездоганно гармонізуючи робочі процеси на основі Excel із складними можливостями аналізу даних. Розроблений для нетехнічних користувачів, Ottava спрощує введення даних, створення діаграм і аналіз, забезпечуючи зручність ...
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics — це інструмент SAAS, який створює інформаційні панелі з діаграмами, таблицями даних і фільтрами, які відображають дані в реальному часі з різних джерел даних.
Grunt
grunt.pro
Створюйте слайди як у PowerPoint Pro! Grunt — важлива надбудова PowerPoint для всіх, хто серйозно займається створенням слайдів. Кращі слайди. Менше роботи!
Waytobi
waytobi.com
Хмарне рішення SaaS для створення, відстеження, звітування, аналізу та візуалізації KPI вашої компанії чи відділу. Управління KPI ще ніколи не було таким простим. Не потрібні додаткові навички програмування, навчальні сесії чи вебінари – ви можете почати працювати та аналізувати показники свого бізн...
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI забезпечує просте у використанні створення звітів, діаграм і інформаційних панелей за допомогою перетягування. Аналізуйте показники імпортованих даних за будь-яким виміром, визначайте тенденції та найкращі/найнижчі показники, починайте зі зведеного огляду та докладайте детальну інформацію.
Talligence
talligence.in
Talligence — це інструмент звітування бізнес-аналітики для користувачів Tally. Talligence — це потужне й унікальне BI-рішення на базі штучного інтелекту та машинного навчання, яке перетворює та візуалізує ваші дані Tally у значущу бізнес-ідею. Він дуже простий у використанні та простий у реалізації.
Selfr
selfr.ai
Selfr — це платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає аналітикам даних і бізнесменам створювати автоматизовані конвеєри, які перетворюють дані з багатьох джерел на живі інформаційні панелі BI. Це позбавляє від необхідності наймати дорогих інженерів даних для створення та підтримки стека дан...
DataReportive
datareportive.com
DataReportive — це інструмент звітності для ваших баз даних SQL. Створюйте настроювані звіти з даними та відправляйте їх електронною поштою безпосередньо зі своїх баз даних.
Reach Reporting
reachreporting.com
Перейдіть до звіту про охоплення. Автоматизація ваших фінансових і нефінансових даних. Полегшує звітування, прогнозування та складання бюджету за допомогою потужних інформаційних панелей і покращених візуальних елементів. Автоматизуйте повторювані завдання, щоб за лічені хвилини приймати кращі рішен...
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI — це розширене рішення для швидкого пошуку інформації на основі даних і відстеження проблем з бізнесом, магазином і продуктом. Це набір готових звітів на основі штучного інтелекту, які були спеціально розроблені у співпраці з роздрібними продавцями для задоволення їхніх унікальних потреб.
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, що містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних ...
Markaaz
markaaz.com
Впровадження та моніторинг ваших клієнтів малого бізнесу ніколи не було таким простим. Завдяки нашим простим у користуванні API, пропозиціям DIY без використання коду та спеціальним комбінованим службам, які включають варіанти залучення малого бізнесу, ми швидко й легко допоможемо вам забезпечити пе...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Платформа продуктивності контакт-центру 360° у хмарі: аналітика мовлення, голосова біометрія, автоматичне відображення/моніторинг IVR, SLA/моніторинг якості голосу, тестування навантаження IVR/контактного центру/Performane, тестування Voicebot/розмовного IVR тощо
Ardoq
ardoq.com
Переосмисліть корпоративну архітектуру. Платформа Ardoq, що керується даними, об’єднує ваші корпоративні погляди, прокладаючи чіткий шлях для навігації змінами, розблокування зростання доходів, стимулювання інновацій та прискорення трансформації. Наше програмне забезпечення допомагає організаціям пл...
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — це платформа візуалізації даних, яка дозволяє переглядати всі ваші дані на одній платформі. Створюйте красиві інформаційні панелі з таких джерел даних, як Facebook Ads, MySQL, Excel і Google Analytics, щоб консолідувати й аналізувати всі свої дані в одному місці. Заощаджуйте час, покращуй...
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ — це найшвидший спосіб візуалізації ваших даних і обміну глибокими історіями в Microsoft Power BI. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс без кодування (UX) допомагає навіть звичайним користувачам створювати інформаційні панелі та розкадровки за лічені хвилини з пона...
Slemma
slemma.com
Slemma — це простий, але потужний інструмент звітності, розроблений для компаній. Slemma дозволяє користувачам переглядати, аналізувати та ділитися всіма своїми даними – зі сховищ даних, постачальників сховищ даних і рішень хмарних служб – в одному місці.
Easyflow
easyflow.io
У вас є дані - ймовірно, багато. не в цьому проблема. Справжні дані про проблему загалом нічого не варті, якщо ви не перетворите ці дані на ідеї — а ці ідеї — на дії, без болю! Easyflow допоможе вам досягти успіху в цій подорожі, дозволяючи автоматизувати все та візуалізувати будь-що! Це рішення за ...
MyDash
mydash.ai
DASH — ЦЕ ЛЕГКА ІНФОРМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ З ПОВНИМ ПОСЛУГОМ, ЩО ДОПОМАГАЄ ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ШВИДШЕ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, ЗРОБИВШИ КРИТИЧНІ ДАНІ ДОСТУПНІШИМИ, ЯК КОЛИ БУДЬ-ЛИ. Безкоштовна інформаційна панель, роз’єми та візуалізація Бізнес-аналітика є важливою та дорогою. Але це не обов’язково. Ми ст...
Displayr
displayr.com
Displayr — це комплексне програмне забезпечення для аналізу та звітності, розроблене, щоб допомогти дослідникам ринку швидко знаходити та ділитися потужними історіями даних. 1. Швидше виконання проекту. 2. Виконуйте власними силами завдання, які ви зазвичай передаєте стороннім виконавцям. 3. Спрощен...
ChartBlocks
chartblocks.io
Створюйте красиві власні діаграми. ChartBlocks переносить ваші дані з електронних таблиць на графіку, якою можна ділитися, без кодування.