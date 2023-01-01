Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Inperium» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Inperium Sell — це ідеально збалансована CRM для продажів. Ви отримуєте функції, необхідні для масштабування вашого бізнесу без зайвих складнощів, які заважають вам, за невелику частку вартості традиційних CRM. Inperium Sell дає змогу вашим відділам продажів зосередитися на укладанні угод замість того, щоб боротися із заплутаними меню та інтерфейсами. Організуйте свій процес продажів, насолоджуйтеся повною прозорістю конвеєра, уніфікуйте канали зв’язку з клієнтами та автоматизуйте котирування, виставлення рахунків і виставлення рахунків за допомогою рішення, яке легко інтегрується у вашу існуючу ІТ-екосистему, забезпечуючи швидке оцінювання вартості та стабільну віддачу від інвестицій.

Вебсайт: inperium.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Inperium». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.