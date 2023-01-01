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Inperium

Inperium

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Вебсайт: inperium.com

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Inperium Sell — це ідеально збалансована CRM для продажів. Ви отримуєте функції, необхідні для масштабування вашого бізнесу без зайвих складнощів, які заважають вам, за невелику частку вартості традиційних CRM. Inperium Sell дає змогу вашим відділам продажів зосередитися на укладанні угод замість того, щоб боротися із заплутаними меню та інтерфейсами. Організуйте свій процес продажів, насолоджуйтеся повною прозорістю конвеєра, уніфікуйте канали зв’язку з клієнтами та автоматизуйте котирування, виставлення рахунків і виставлення рахунків за допомогою рішення, яке легко інтегрується у вашу існуючу ІТ-екосистему, забезпечуючи швидке оцінювання вартості та стабільну віддачу від інвестицій.

Вебсайт: inperium.com

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