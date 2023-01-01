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HireLogic

HireLogic

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Вебсайт: hirelogic.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

HireLogic є лідером у аналізі співбесід за допомогою штучного інтелекту для кадрових і кадрових організацій. Отримуйте автоматизовані нотатки та статистику, просто запросивши HireLogic AI прослухати відео, по телефону чи особисті інтерв’ю. Працює для організацій будь-якого розміру.

Вебсайт: hirelogic.com

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