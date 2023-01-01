WebCatalog
HappyTodos

HappyTodos

happytodos.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HappyTodos» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

HappyTodos — це інструмент координації проекту, який планує роботу на основі пріоритету. HappyTodos повідомляє вам, хто над чим працює та коли щось буде зроблено.

Вебсайт: happytodos.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «HappyTodos». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Get Things Done

Get Things Done

getthingsdone.io

VectorVest

VectorVest

vectorvest.com

Meisterplan

Meisterplan

meisterplan.com

Priority Matrix

Priority Matrix

appfluence.com

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

BasicOps

BasicOps

basicops.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Blocksted

Blocksted

blocksted.com

Simkl

Simkl

simkl.com

Microsoft Delve

Microsoft Delve

support.microsoft.com

Verto Cloud

Verto Cloud

vertocloud.co.uk

StandupPro

StandupPro

standuppro.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності