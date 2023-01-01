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Hackaday

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Вебсайт: hackaday.com

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Щодня свіжі хаки. Hackaday щодня пропонує свіжі хаки з усього Інтернету. Наші веселі публікації є золотим стандартом розваг для інженерів та ентузіастів техніки. Ми повертаємо термін «хакерство», який зіпсувався в суспільній свідомості. Хакерство - це вид мистецтва, який використовує щось у спосіб, яким це не було спочатку задумано. Ця надзвичайно творча діяльність може бути високотехнічною, просто розумною або обома. Хакери насолоджуються славою, створюючи його замість того, щоб купувати, ремонтувати, а не викидати на сміття, і шукати нові проекти в їхніх смітниках кожного разу, коли вони можуть викрасти кілька хвилин. Наша головна сторінка – це суміш хаків із усієї спільноти, а також наш власний оригінальний вміст. Ми прагнемо сприяти вільному та відкритому обміну ідеями та інформацією. Ми навчаємо тих, хто тільки вивчає мистецтво хека, і надихаємо досвідчених ветеранів. Не соромтеся; якщо ви хочете похвалитися своїм проектом або знайшли щось круте від когось іншого, чим варто поділитися, надішліть нам посилання!

Вебсайт: hackaday.com

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