Guardian Vietnam – роздрібна мережа товарів для здоров’я та краси, що належить Dairy Farm Group, провідному азіатському роздрібному продавцю мереж магазинів здоров’я та краси, магазинів, а також супермаркетів і гіпермаркетів.

Вебсайт: guardian.com.vn

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