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Bách Hoá Xanh

Bách Hoá Xanh

bachhoaxanh.com

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XANH Department Store — це гіпермаркет з більш ніж 15 000 різноманітних товарів. Двогодинна доставка, безкоштовна доставка для замовлень на суму понад 300 тис. і багато заохочень для золотих і срібних рівнів членства.

Вебсайт: bachhoaxanh.com

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