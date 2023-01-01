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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Gshow» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Gshow — розважальний портал TV Globo. Тут ви знайдете підсумки мильних опер, новини від знаменитостей, що відбувається в наших реаліті та естраді, берете участь в опитуваннях і голосуваннях.

Вебсайт: globo.com

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