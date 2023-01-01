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G1

G1

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Останні новини з Бразилії та світу про політику, економіку, зайнятість, освіту, охорону здоров'я, навколишнє середовище, технології, науку, культуру та автомобілі. Відео з інформаційних програм TV Globo та GloboNews.

Вебсайт: globo.com

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