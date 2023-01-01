Green Dot Bank

Компанія Green Dot, заснована в 1999 році, є провідним постачальником передплачених дебетових карток з можливістю перезавантаження. Продукція Green Dot продається в десятках тисяч великих роздрібних точок у США, маючи мільйони клієнтів і зростаючи.

Вебсайт: greendot.com

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