Альтернативи - Google Cloud Platform
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
npm
npmjs.com
npm — це менеджер пакетів для мови програмування JavaScript, який підтримується npm, Inc. npm — це менеджер пакетів за замовчуванням для середовища виконання JavaScript Node.js. Він складається з клієнта командного рядка, який також називається npm, і онлайнової бази даних загальнодоступних і платни...
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
Muse.ai
muse.ai
Потужність відео – це просто для вас, команд, творців, конференцій, маркетингових курсів. Універсальна відеоплатформа для майбутнього Інтернету.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
SuperAnnotate
superannotate.com
Швидше створюйте, налаштовуйте, повторюйте та керуйте своїми моделями ШІ за допомогою найякісніших навчальних даних.
Syte
syte.ai
Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight є світовим лідером у створенні та розпізнаванні підписів до зображень. Наша мета — надати людям і компаніям у всьому світі найкраще та найсучасніше рішення. CloudSight має дві революційні споживчі програми: CamFind, першу в світі успішну мобільну візуальну пошукову систему, яка дозволяє ...
brighter AI
brighter.ai
яскравіший ШІ надає рішення для анонімізації зображень і відео на основі найсучаснішої технології глибокого навчання. Наші рішення, Precision Blur і Deep Natural Anonymization (DNAT), редагують обличчя та номерні знаки та допомагають компаніям дотримуватися норм захисту даних, таких як GDPR. Завдяк...
ximilar
ximilar.com
Ximilar — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка допомагає підприємствам краще використовувати дані зображень за допомогою ШІ та машинного навчання. Нашими клієнтами є компанії з різних галузей, як-от охорона здоров’я, науки про життя, електронна комерція, стокові фотоаге...
Partium
partium.io
Історія Partium почалася в 2020 році з ідеї створення блискавичної, миттєвої та надійної системи пошуку для всіх, хто шукає запчастини. Ми скоротили потребу техніків і користувачів каталогів запчастин і веб-магазинів витрачати нескінченний час на пошук потрібної запчастини. Натомість ми допомагаємо...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це компанія, що займається пошуком і розпізнаванням зображень. Ми є експертами в області комп’ютерного зору, розпізнавання образів, нейронних мереж і машинного навчання. Наша місія — зробити ваші зображення доступними для пошуку.
INTSIG
intsig.us
Як провідна компанія зі штучного інтелекту та великих даних, INTSIG розробила багато програм і сформулювала рішення як для окремих користувачів, так і для корпоративних клієнтів з усього світу. INTSIG, відомий своїми двома мобільними додатками CamScanner і CamCard, завоював серця 2,3 мільярда людей...
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
Програмне забезпечення NV5 Geospatial є частиною NV5. Ми створюємо програмні продукти, які допомагають професіоналам у різних галузях отримувати доступ, аналізувати та обмінюватися всіма типами даних і зображень. Зрозумійте світ навколо себе Сьогодні дані дистанційного зондування використовуються д...
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи п...
Face Age
getfaceage.com
Face Age використовує передову технологію для аналізу властивостей шкіри обличчя, фіксуючи такі деталі, як зморшки, пори, акне та мішки під очима, щоб зрозуміти шкіру кожного клієнта. Face Age розроблено для легкої інтеграції в існуючі платформи електронної комерції. Face Age пропонує різні варіант...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — це платформа, що пропонує технології комп’ютерного зору, які дозволяють вашим програмам краще читати та розуміти світ.
Nyckel
nyckel.com
Нікель робить класифікацію зображень і тексту легкою для всіх. Лише за кілька хвилин ви можете побудувати модель AI для категоризації зображень і тексту за допомогою будь-яких міток. Досвід машинного навчання не потрібен. Такі клієнти, як Gardyn, Gust і Square, використовують Nyckel для автоматизац...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Інтегруйте розпізнавання облич у свій веб-сайт, програму чи програмне забезпечення за допомогою нашого хмарного API. Точне розпізнавання та порівняння людських облич. Визначайте людей, яких раніше позначили на зображеннях. Визначте вік, стать та емоції на фото.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...
Capsolver
capsolver.com
Автоматичний розв’язувач captcha від Capsolver пропонує найдоступніше та найшвидше рішення для розв’язання captcha. Ви можете швидко поєднати його зі своєю програмою, використовуючи його просту опцію інтеграції, щоб досягти найкращих результатів за лічені секунди. З показником успіху 99,15% Capsolve...
NoahFace
noahface.com
NoahFace надає програмні рішення з можливістю конфігурації, які перетворюють iPad і смартфони на найбільш гнучку, масштабовану та надійну платформу синхронізації на землі. Швидкий, надійний і точний NoahFace пропонує такі сучасні функції, як розпізнавання обличчя, вимірювання температури та алкоголю...
NetApp
netapp.com
Створіть інтелектуальну інфраструктуру даних за допомогою NetApp, яка об’єднує все це разом — розумніший спосіб дозволити даним процвітати. Будь-яка програма, будь-які дані, будь-де.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Створюйте програми за допомогою Generative AI. Створюйте прототипи та розгортайте штучний інтелект за допомогою готових до виробництва API, які працюють будь-де.
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без коду. Neuton.AI був розроблений, щоб допомогти користувачам автоматично створювати надзвичайно крихітні оптимальні моделі ML розмір і точність, і вбудовувати їх у будь-який мікроконтролер, навіть із 8-бітною точністю. Моделі Neuton надзвичайно компактні. До 1000 р...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — це веб-платформа, яку можна використовувати для маркування зображень і розробки додатків розпізнавання зображень на основі ШІ. Він має дві головні цілі: перша — зробити задачу анотації зображень максимально зручною та ефективною, навіть для великих проектів, де багато людей працюють ...
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорна платформа маркування для робототехніки та автономного водіння. Segments.ai — це швидка й точна платформа для маркування даних для анотації даних за допомогою кількох датчиків. Ви можете отримати мітки сегментації, векторні мітки тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів міто...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
Encord
encord.com
Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...
Chooch
chooch.ai
Рішення Chooch для комп’ютерного бачення допомагають компаніям автоматизувати візуальний перегляд своїх відео та зображень, щоб виявляти та розуміти важливість найдрібніших візуальних елементів — і все це в режимі реального часу, щоб надати корисну інформацію для прийняття бізнес-рішень.
Dataloop
dataloop.ai
Нарешті рішення, створене для підприємства Завдяки повному довіднику бренду від Mark AI і можливостям налаштування штучного інтелекту ми пропонуємо рішення корпоративного рівня, яке дозволяє вам формувати ідентифікацію та обмін повідомленнями вашого штучного інтелекту відповідно до потреб вашого бі...