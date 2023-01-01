Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Golden» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Golden створює карту людських знань за допомогою машинного інтелекту, щоб створити першу в світі енциклопедію, що самостійно створюється. Golden містить мільйони пов’язаних тем і дозволяє користувачам створювати, вносити та порівнювати знання в межах потужної вікі.

Вебсайт: golden.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Golden». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.