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Golden

Golden

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Вебсайт: golden.com

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Golden створює карту людських знань за допомогою машинного інтелекту, щоб створити першу в світі енциклопедію, що самостійно створюється. Golden містить мільйони пов’язаних тем і дозволяє користувачам створювати, вносити та порівнювати знання в межах потужної вікі.

Вебсайт: golden.com

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