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Goldbelly

Goldbelly

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Вебсайт: goldbelly.com

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Goldbelly — це спеціалізований онлайн-ринок регіональних і кустарних продуктів харчування, виготовлених місцевими постачальниками продуктів харчування по всій території Сполучених Штатів. Співробітники Goldbelly підбирають продукти з ресторанів, пекарень, гастрономів тощо для розміщення на сайті та забезпечують доставку в усі 50 штатів. Замовлена ​​їжа іноді вимагає підготовки та варіння.

Вебсайт: goldbelly.com

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