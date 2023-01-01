Підприємства використовують Myna, щоб створювати персоналізовані відео та ділитися ними з користувачами в будь-якій точці взаємодії за допомогою спеціальної цільової сторінки або веб-хуків.

Вебсайт: gan.ai

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