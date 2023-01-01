Galaxus — це найбільший швейцарський інтернет-магазин із стабільно зростаючим асортиментом товарів майже для всіх щоденних потреб, пропонуючи незмінно низькі ціни, а також безкоштовну доставку.

Вебсайт: galaxus.ch

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