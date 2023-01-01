Frontegg — це наскрізна платформа керування користувачами для B2B SaaS, яка забезпечує стратегії від PLG до корпоративної готовності. Легка міграція, кредитна картка не потрібна.

Вебсайт: frontegg.com

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