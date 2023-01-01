Компанії продають ваші дані. Заморожування зупиняє їх. Freeze знаходить незліченні компанії, які збирають дані про вас і вашу родину. Щомісяця Freeze наказує їм не продавати ці дані або повністю видаляти їх.

Вебсайт: freeze.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Freeze». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.