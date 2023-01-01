Миттєво слідкуйте за курсами валют, цінами на золото та даними фондового ринку Ви можете миттєво стежити за всіма подіями та цінами щодо золота, іноземної валюти, фондових ринків і ринків і робити правильні інвестиції вчасно, не втрачаючи часу. Ви можете придбати ліцензію BIST, VIOP Level 1, Level 1+, Level 2, AKD для фондового ринку та вільного ринку даних.

Вебсайт: foreks.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Foreks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.