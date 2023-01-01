WebCatalog
Foreks

Foreks

foreks.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Foreks» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Миттєво слідкуйте за курсами валют, цінами на золото та даними фондового ринку Ви можете миттєво стежити за всіма подіями та цінами щодо золота, іноземної валюти, фондових ринків і ринків і робити правильні інвестиції вчасно, не втрачаючи часу. Ви можете придбати ліцензію BIST, VIOP Level 1, Level 1+, Level 2, AKD для фондового ринку та вільного ринку даних.

Вебсайт: foreks.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Foreks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Yemeksepeti

Yemeksepeti

yemeksepeti.com

Ata Yatırım

Ata Yatırım

atayatirim.com.tr

Parasut

Parasut

parasut.com

Decathlon Türkiye

Decathlon Türkiye

decathlon.com.tr

SellerRunning

SellerRunning

sellerrunning.com

Sabah

Sabah

sabah.com.tr

Birebin

Birebin

birebin.com

Papara

Papara

papara.com

Otoplus

Otoplus

otoplus.com

Son Dakika

Son Dakika

sondakika.com

Hürriyet

Hürriyet

hurriyet.com.tr

Doktor365

Doktor365

doktor365.com.tr

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності