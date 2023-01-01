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Ata Yatırım

Ata Yatırım

atayatirim.com.tr

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ата Інвестмент; Він керує вашим портфоліо за допомогою інвестиційних консультацій щодо ваших акцій, VIOP та інвестиційних фондів, а також ваш інвестиційний шлях за допомогою аналізу акцій і коментарів.

Вебсайт: atayatirim.com.tr

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