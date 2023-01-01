Ata Yatırım

Ата Інвестмент; Він керує вашим портфоліо за допомогою інвестиційних консультацій щодо ваших акцій, VIOP та інвестиційних фондів, а також ваш інвестиційний шлях за допомогою аналізу акцій і коментарів.

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