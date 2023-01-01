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Fingerhut

Fingerhut

fingerhut.com

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Отримайте кредит, на який ви заслуговуєте. Миттєвий результат застосування. Купуйте найкращі національні бренди. Fingerhut — це американський каталог/онлайн-магазин. Компанія Fingerhut була заснована в 1948 році Вільямом Фінгерхатом і його братом Менні, продаючи чохли для автомобільних сидінь. У 1952 році компанія змінила свою позицію на компанію, що займається продажем каталогів поштою, і розширила асортимент товарів, включивши рушники, посуд та інструменти.

Вебсайт: fingerhut.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fingerhut». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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