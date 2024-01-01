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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Factal» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Factal gives companies the facts they need in real time to protect people, avoid disruptions and drive automation when the unexpected happens. Factal combines lightning-fast discovery with trusted verification into a single platform, outpacing other breaking news sources. Experienced journalists use machine learning to identify, verify and geolocate global incidents, sending sophisticated alerts through email, web, and both iOS and Android apps.

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Вебсайт: factal.com

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