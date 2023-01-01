Програмне забезпечення для рекрутингу. Дуже легко. З eRecruiter ви керуєте всіма важливими процесами підбору персоналу. Економія часу, зрозуміла та інтуїтивно зрозуміла у використанні.

Вебсайт: erecruiter.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «eRecruiter». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.