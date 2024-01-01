Pensight

Pensight

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Вебсайт: pensight.com

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Pensight — це універсальний інструмент, який допоможе вам керувати своїм онлайн-бізнесом. Ви можете дуже швидко та легко налаштувати вітрину магазину, пропонувати зустрічі та запитання та відповіді за ціною на ваш вибір, керувати плануванням
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: pensight.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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