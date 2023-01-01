Edutera — це платформа, розроблена для того, щоб полегшити школам перехід до школи 4.0.

Вебсайт: edutera.id

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