Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Duolingo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh) — це американська платформа, яка включає веб-сайт для вивчення мови та мобільний додаток, а також цифровий екзамен на знання мови. Компанія використовує модель freemium; додаток і веб-сайт доступні безкоштовно, хоча Duolingo також пропонує преміальний сервіс за окрему плату. Станом на 30 червня 2020 року веб-сайт і додаток для вивчення мов пропонували 95 різних мовних курсів 38 мовами. Додаток має понад 300 мільйонів зареєстрованих користувачів по всьому світу.

Вебсайт: duolingo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Duolingo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.