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Duolingo

Duolingo

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Вебсайт: duolingo.com

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Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh) — це американська платформа, яка включає веб-сайт для вивчення мови та мобільний додаток, а також цифровий екзамен на знання мови. Компанія використовує модель freemium; додаток і веб-сайт доступні безкоштовно, хоча Duolingo також пропонує преміальний сервіс за окрему плату. Станом на 30 червня 2020 року веб-сайт і додаток для вивчення мов пропонували 95 різних мовних курсів 38 мовами. Додаток має понад 300 мільйонів зареєстрованих користувачів по всьому світу.

Вебсайт: duolingo.com

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