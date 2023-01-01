Перший у світі робот-адвокат. Додаток DoNotPay є домом для першого у світі робота-адвоката. Боріться з корпораціями, бійте бюрократію та подайте до суду на будь-кого одним натисканням кнопки.

Вебсайт: donotpay.com

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