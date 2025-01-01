Альтернативи - Documint

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.

Overleaf

Overleaf

overleaf.com

Overleaf — це хмарний редактор LaTeX для спільного написання наукових документів з можливістю автоматичного формату й управління версіями.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign - це додаток для безпечного відправлення та підписання документів в електронному вигляді з будь-якого пристрою в будь-який час.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.

Inkitt

Inkitt

inkitt.com

Inkitt - це платформа для безкоштовного читання нових романів indie авторів, яка використовує AI для виявлення та підтримки перспективних письменників.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu — це платформа для управління бізнесом, що об'єднує управління проектами, фінансами, клієнтами та співпрацю в одному місці.

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr - це програма для створення інтерактивних веб-документів з продажу, яка спрощує процес пропозицій і підписів для бізнесу.

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

ClientPoint - платформа для управління відносинами з клієнтами, що дозволяє організовувати робочі простори, планувати зустрічі та ділитися матеріалами.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.

Mintlify

Mintlify

mintlify.com

Mintlify - це інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає розробникам швидко створювати документацію до коду, генеруючи точні описи у вигляді docstring-ів.

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Pocketlaw — це юридична платформа для створення, управління та зберігання документів, що забезпечує простий доступ до юридичних послуг та порад.

Legito

Legito

legito.com

Legito - платформа без коду для автоматизації документів і управління процесами в бізнесі, що дозволяє користувачам ефективно створювати та управляти документами.

FormSwift

FormSwift

formswift.com

FormSwift - це онлайн-сервіс для створення, редагування та підписування юридичних, бізнесових та особистих форм.

Portant

Portant

portant.co

Portant - додаток для автоматичного створення рахунків, контрактів, звітів та електронних підписів, що спрощує бізнес-адміністративні процеси.

Floik

Floik

floik.com

Floik — це універсальний інструмент для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, включаючи відео та покрокові інструкції для команд SaaS.

Docupilot

Docupilot

docupilot.app

Docupilot - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документів, що дозволяє створювати, налаштовувати та ділитися документами з інтеграцією з різними джерелами даних.

Doppio

Doppio

doppio.sh

Doppio — це API сервіс для перетворення HTML у PDF та зняття скріншотів. Підтримує масштабування та зберігання файлів у S3 корзині.

Summize

Summize

summize.com

Summize - це рішення управління контрактами, яке інтегрується з технологіями, що вже використовуються, з AI-резюме для прискорення роботи юридичних команд.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP Automation спрощує роботу бухгалтерських команд, знижує витрати на обробку рахунків і покращує контроль за фінансовими процесами.

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie - це веб-платформа для створення, управління та публікації документації продуктів кількома мовами, що допомагає аналізувати взаємодію користувачів.

IncoDocs

IncoDocs

incodocs.com

IncoDocs - онлайн-додаток для управління рахунками та експортною документацією, який спрощує міжнародну торгівлю і пояснює інкотерми.

Pactly

Pactly

pactly.com

Pactly — платформа для управління контрактами, що спрощує їхній життєвий цикл, автоматизує завдання та забезпечує співпрацю між юридичними та бізнес-командами.

QorusDocs

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs - програмне забезпечення для автоматизації підготовки пропозицій та відповідей на запити, що підтримує команди продажів великих компаній.

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Docsmore - хмарне рішення для збору, управління та звітності даних з документів. Пропонує простоту заповнення форм, спільну роботу, відстеження документів і потужну звітність.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.