Альтернативи - Documint

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf — це хмарний редактор LaTeX для спільного написання наукових документів з можливістю автоматичного формату й управління версіями.
DocuSign
docusign.com
DocuSign - це додаток для безпечного відправлення та підписання документів в електронному вигляді з будь-якого пристрою в будь-який час.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.
DocHub
dochub.com
DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt - це платформа для безкоштовного читання нових романів indie авторів, яка використовує AI для виявлення та підтримки перспективних письменників.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це платформа для управління бізнесом, що об'єднує управління проектами, фінансами, клієнтами та співпрацю в одному місці.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr - це програма для створення інтерактивних веб-документів з продажу, яка спрощує процес пропозицій і підписів для бізнесу.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint - платформа для управління відносинами з клієнтами, що дозволяє організовувати робочі простори, планувати зустрічі та ділитися матеріалами.
Lumin
luminpdf.com
Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.
Proposify
proposify.com
Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify - це інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає розробникам швидко створювати документацію до коду, генеруючи точні описи у вигляді docstring-ів.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw — це юридична платформа для створення, управління та зберігання документів, що забезпечує простий доступ до юридичних послуг та порад.
Legito
legito.com
Legito - платформа без коду для автоматизації документів і управління процесами в бізнесі, що дозволяє користувачам ефективно створювати та управляти документами.
FormSwift
formswift.com
FormSwift - це онлайн-сервіс для створення, редагування та підписування юридичних, бізнесових та особистих форм.
Portant
portant.co
Portant - додаток для автоматичного створення рахунків, контрактів, звітів та електронних підписів, що спрощує бізнес-адміністративні процеси.
Floik
floik.com
Floik — це універсальний інструмент для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, включаючи відео та покрокові інструкції для команд SaaS.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документів, що дозволяє створювати, налаштовувати та ділитися документами з інтеграцією з різними джерелами даних.
Doppio
doppio.sh
Doppio — це API сервіс для перетворення HTML у PDF та зняття скріншотів. Підтримує масштабування та зберігання файлів у S3 корзині.
Summize
summize.com
Summize - це рішення управління контрактами, яке інтегрується з технологіями, що вже використовуються, з AI-резюме для прискорення роботи юридичних команд.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation спрощує роботу бухгалтерських команд, знижує витрати на обробку рахунків і покращує контроль за фінансовими процесами.
Docsie
docsie.io
Docsie - це веб-платформа для створення, управління та публікації документації продуктів кількома мовами, що допомагає аналізувати взаємодію користувачів.
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs - онлайн-додаток для управління рахунками та експортною документацією, який спрощує міжнародну торгівлю і пояснює інкотерми.
Pactly
pactly.com
Pactly — платформа для управління контрактами, що спрощує їхній життєвий цикл, автоматизує завдання та забезпечує співпрацю між юридичними та бізнес-командами.
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs - програмне забезпечення для автоматизації підготовки пропозицій та відповідей на запити, що підтримує команди продажів великих компаній.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore - хмарне рішення для збору, управління та звітності даних з документів. Пропонує простоту заповнення форм, спільну роботу, відстеження документів і потужну звітність.
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