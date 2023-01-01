DJI є провідним світовим виробником камер-дронів і стабілізаторів. Ознайомтеся з нашими дронами Phantom, Mavic і Spark, карданними підвісами Ronin і Osmo тощо!

Вебсайт: store.dji.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DJI Store». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.