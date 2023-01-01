Divisare є результатом зусиль із відбору та класифікації сучасної архітектури, що проводилися протягом понад двадцяти років. Терпільна робота, виконана ретельно, зображення за зображенням, проект за проектом, щоб запропонувати вам ідеальний інструмент, за допомогою якого можна організувати свої знання про сучасну архітектуру. Замість швидкої, відволікаючої мережі, ми хочемо повільної, уважної. Замість поспішно прочитаної інформації ми віддаємо перевагу спокійно засвоєним знанням. Тому Divisare – це місце, де можна сприймати архітектуру повільно, без відволікань. Жодних кліків — подобається — твітів — поширення, жодної реклами, банерів, спливаючих вікон. Просто архітектура, не більше і не менше.

Вебсайт: divisare.com

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