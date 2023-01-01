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Divisare

Divisare

divisare.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Divisare є результатом зусиль із відбору та класифікації сучасної архітектури, що проводилися протягом понад двадцяти років. Терпільна робота, виконана ретельно, зображення за зображенням, проект за проектом, щоб запропонувати вам ідеальний інструмент, за допомогою якого можна організувати свої знання про сучасну архітектуру. Замість швидкої, відволікаючої мережі, ми хочемо повільної, уважної. Замість поспішно прочитаної інформації ми віддаємо перевагу спокійно засвоєним знанням. Тому Divisare – це місце, де можна сприймати архітектуру повільно, без відволікань. Жодних кліків — подобається — твітів — поширення, жодної реклами, банерів, спливаючих вікон. Просто архітектура, не більше і не менше.

Вебсайт: divisare.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Divisare». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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