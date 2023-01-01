Онлайн-бухгалтерія для самозайнятих осіб. Онлайн-програма для виставлення рахунків, адміністрування, цінових пропозицій, автоматичного бронювання, реєстрації часу, повернення ПДВ тощо.

Вебсайт: digibtw.nl

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