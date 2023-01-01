WebCatalog
Diaro

Diaro

diaroapp.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Diaro» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Тримайте життєві моменти та ідеї завжди при собі. Діаро тут, щоб допомогти. Використовується понад 3 мільйонами людей по всьому світу.

Вебсайт: diaroapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Diaro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

The Bash

The Bash

thebash.com

Knoji

Knoji

knoji.com

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Creative Market

Creative Market

creativemarket.com

FebuMe!

FebuMe!

febu.me

VisualCV

VisualCV

visualcv.com

Thesaurus.com

Thesaurus.com

thesaurus.com

Mapmelon

Mapmelon

mapmelon.com

Clicky

Clicky

clicky.com

Ideogram

Ideogram

ideogram.ai

Lifewire

Lifewire

lifewire.com

InMessage

InMessage

inmessage.net

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності