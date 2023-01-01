Delta — це біржа похідних криптовалют #TradersFirst. Ми пропонуємо ліквідність 24/7/365, швидке виконання, низькі комісії та безпеку корпоративного рівня.

Вебсайт: delta.exchange

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