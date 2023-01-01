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Coinbase

Coinbase

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Вебсайт: coinbase.com

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Coinbase — це біржа цифрових валют зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Вони є посередниками в обміні Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos та багатьох інших з фіатними валютами приблизно в 32 країнах, а також здійснюють транзакції та зберігання біткойнів у 190 країнах світу.

Вебсайт: coinbase.com

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