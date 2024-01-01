Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Datawiz BI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Datawiz BI is an advanced solution for quickly finding data-driven insights and tracking business, store, and product issues. It is a set of ready-made AI-powered reports that were specifically developed in collaboration with retailers to meet their unique needs.

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Вебсайт: datawiz.io

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