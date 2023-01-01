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The Daily Wire — американський консервативний новинний веб-сайт і медіакомпанія, заснована в 2015 році політичним оглядачем Беном Шапіро та режисером Джеремі Борінгом. Це провідний видавець у Facebook і випускає кілька подкастів, зокрема «Шоу Бена Шапіро».

Вебсайт: dailywire.com

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