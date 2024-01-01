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Cretorial

Cretorial

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Вебсайт: cretorial.ai

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Cretorial Media Services Pvt. Ltd. – це технологічний медіа-стартап, який спеціалізується на розбудові бренду, управлінні соціальними медіа та впливовими особами. Cretorial також має запатентовану технологію штучного інтелекту, яка порушує процес створення крилатих фраз, тегів, підписів, хештегів та інших типів мікроконтенту. Cretorial обіцяє надати кожному — від копірайтерів до дослідників, рекламних агентств і бізнес-лідерів, технічних авторів і маркетологів, викладачів і ведучих, засновників і працівників початкового рівня — текст, необхідний для розробки та надання виняткового вмісту.

Категорії:

Business
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: cretorial.ai

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Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

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