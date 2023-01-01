Credly — це наскрізне рішення для створення, видачі та керування цифровими обліковими даними. Тисячі організацій використовують Credly для визнання досягнень.

Вебсайт: credly.com

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