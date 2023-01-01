Convex — це платформа додатків із збереженням стану, яка поєднує в собі потужну спеціальну базу даних із інтегрованим середовищем виконання. Створюйте продукти, а не бекенди. Ваші дні склеювання послуг закінчилися.

Вебсайт: convex.dev

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