Control Plus

Платформа роботи, на яку ви чекали. Призначений для роботи з великою кількістю персоналу та кількома проектами, з високою плинністю кадрів і географічним розподілом

Вебсайт: controlplus.mx

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